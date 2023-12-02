МО: российские системы ПВО за неделю сбили восемь самолётов и вертолёт ВСУ

Восемь украинских военных самолётов, а также один вертолёт были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 25 ноября по 2 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как следует из текста распространённого оборонным ведомством сообщения, было сбито пять МиГ-29, два Су-27 и один Су-25, а также вертолёт Ми-8.

«Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС России уничтожили до 450 военных ВСУ на Херсонском направлении.