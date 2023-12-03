RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: шесть человек пострадали при обстреле ВСУ салона красоты в Донецке

Короткая ссылка
Донецк 3 декабря вновь стал целью обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. В результате удара, который пришёлся по салону красоты, травмы получили не менее шести мирных жителей.
РИА Новости: шесть человек пострадали при обстреле ВСУ салона красоты в Донецке
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, в момент обстрела в учебном классе салона проходил урок. Одна из находившихся в помещении девочек получила осколочное ранение в голову.

«Мы все быстро на пол, тут всё в тумане. На втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слёзы, все плачем. У нас здесь студия красоты», — отметила очевидица произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Донецку, а также Макеевке и Горловке в общей сложности 24 снаряда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить