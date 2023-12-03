РИА Новости: шесть человек пострадали при обстреле ВСУ салона красоты в Донецке

Донецк 3 декабря вновь стал целью обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. В результате удара, который пришёлся по салону красоты, травмы получили не менее шести мирных жителей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, в момент обстрела в учебном классе салона проходил урок. Одна из находившихся в помещении девочек получила осколочное ранение в голову.

«Мы все быстро на пол, тут всё в тумане. На втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слёзы, все плачем. У нас здесь студия красоты», — отметила очевидица произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Донецку, а также Макеевке и Горловке в общей сложности 24 снаряда.