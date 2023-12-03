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Генерал Браун исключил урегулирование украинского конфликта только военным путём

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Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун выразил уверенность, что ни один военный конфликт, включая украинский, нельзя решить только военными методами.
Генерал Браун исключил урегулирование украинского конфликта только военным путём
  • AP
  • © Andrew Harnik

Такое мнение Браун высказал в ходе выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами», — цитирует его ТАСС.

Генерал добавил, что в конце концов каждый конфликт ждёт дипломатическое урегулирование. 

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре констатировал, что страны Запада, которые сорвали выполнение Минских соглашений, несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны.

Как подчеркнул накануне помощник президента Владимир Мединский, заключение мирного договора России с Украиной теперь возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции.

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