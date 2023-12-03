Генерал Браун исключил урегулирование украинского конфликта только военным путём
- AP
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Такое мнение Браун высказал в ходе выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами», — цитирует его ТАСС.
Генерал добавил, что в конце концов каждый конфликт ждёт дипломатическое урегулирование.
Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре констатировал, что страны Запада, которые сорвали выполнение Минских соглашений, несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны.
Как подчеркнул накануне помощник президента Владимир Мединский, заключение мирного договора России с Украиной теперь возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции.