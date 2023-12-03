Группировка российских войск «Восток» уничтожила до 110 военных ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что авиация и артиллерия группировки на Южно-Донецком направлении уничтожили до 110 военных.

Об этом информирует РИА Новости. Сообщается, что также были уничтожены три автомобиля ВСУ. Кроме того, ВС России пресекли попытки ротации теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении. Ранее группировка войск «Центр» отразила атаки трёх бригад ВСУ.