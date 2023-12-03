ВС России пресекли попытки ротации теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные на Южно-Донецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского», — говорится в сообщении.

Также группировка войск «Центр» отразила атаки трёх бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили стоянку авиатехники ВСУ на аэродроме Миргород.