ВС России пресекли попытки ротации теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского», — говорится в сообщении.
Также группировка войск «Центр» отразила атаки трёх бригад ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили стоянку авиатехники ВСУ на аэродроме Миргород.