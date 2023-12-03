RT в Telegram
Подпишись

ВС России пресекли попытки ротации теробороны ВСУ на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские военные на Южно-Донецком направлении пресекли попытки ротации сил теробороны ВСУ в районе Старомайорского.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского», — говорится в сообщении.

Также группировка войск «Центр» отразила атаки трёх бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили стоянку авиатехники ВСУ на аэродроме Миргород.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить