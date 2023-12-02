Посёлок Тёткино Курской области остался без света после обстрела со стороны ВСУ
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По словам губернатора Курской области, посёлок Тёткино снова был обстрелян со стороны ВСУ. В результате этого пострадали четыре домовладения. Старовойт подчеркнул, что их собственникам будет оказана помощь.
«Кроме того, из-за повреждений линий электропередачи посёлок обесточен. Как только это будет безопасно — аварийные бригады приступят к устранению повреждений», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела посёлка Тёткино пострадали два автомобиля и хозяйственная постройка на территории агропредприятия.