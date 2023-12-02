Посёлок Тёткино Курской области остался без света после обстрела со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины второй раз за сутки подвергли обстрелу посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, населённый пункт обесточен.

По словам губернатора Курской области, посёлок Тёткино снова был обстрелян со стороны ВСУ. В результате этого пострадали четыре домовладения. Старовойт подчеркнул, что их собственникам будет оказана помощь.

«Кроме того, из-за повреждений линий электропередачи посёлок обесточен. Как только это будет безопасно — аварийные бригады приступят к устранению повреждений», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела посёлка Тёткино пострадали два автомобиля и хозяйственная постройка на территории агропредприятия.