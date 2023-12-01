Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш утверждает, что Россия и Украина якобы ведут тайные мирные переговоры, которые «быстро набрали обороты».

«Серьёзные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали обороты», — говорится в новой статье американского журналиста-расследователя, который ссылается на анонимных чиновников.

При этом чиновник из США отметил, что Зеленскому дали понять, что «не ему, а военным решать эту проблему».

По словам Херша, между странами якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и новых регионов.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре констатировал, что страны Запада, которые сорвали выполнение Минских соглашений, несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны.

Как подчеркнул накануне помощник президента Владимир Мединский, заключение мирного договора России с Украиной теперь возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции.