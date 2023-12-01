RT в Telegram
Подпишись

Журналист Херш заявил, что Россия и Украина «ведут тайные мирные переговоры»

Короткая ссылка
Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш утверждает, что Россия и Украина якобы ведут тайные мирные переговоры, которые «быстро набрали обороты».
Журналист Херш заявил, что Россия и Украина «ведут тайные мирные переговоры»
  • РИА Новости

«Серьёзные мирные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали обороты», — говорится в новой статье американского журналиста-расследователя, который ссылается на анонимных чиновников.

При этом чиновник из США отметил, что Зеленскому дали понять, что «не ему, а военным решать эту проблему».

По словам Херша, между странами якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией Крыма и новых регионов.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре констатировал, что страны Запада, которые сорвали выполнение Минских соглашений, несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны.

Как подчеркнул накануне помощник президента Владимир Мединский, заключение мирного договора России с Украиной теперь возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить