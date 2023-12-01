В Запорожской области арестовали причастных к гибели главы посёлка Михайловка

В Запорожской области заключили под стражу фигурантов уголовного дела об убийстве главы посёлка Михайловка Ивана Сушко. Об этом сообщает СК России.

Следственный комитет совместно с ФСБ России установил причастных к убийству Сушко. Как уточняет СК, тот погиб в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля.

Среди арестованных — граждане Украины и России: Владимир Тетерев, Алексей Кириченко, Александр Ляховченко, Дмитрий Новиков и Данила Смола.

«Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые действовали по указу СБУ. С мая 2022 года они следили за главой населённого пункта.

Один из фигурантов изготовил взрывное устройство, другой заложил бомбу в автомобиль.

Убедившись, что в салоне автомобиля находится Иван Сушко, один из обвиняемых привёл в действие взрывное устройство.

Ранее RT сообщал, что жителя Херсонской области осудили на 12 лет за подготовку терактов.