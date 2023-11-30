Жителя Запорожья осудили на 12 лет за подготовку терактов
Следствие установило, что Павлович был завербован сотрудником Главного управления разведки Украины. Собрав информацию о времени и месте проведения мероприятий, посвящëнных годовщине победы в Великой Отечественной войне в Херсоне, Павлович приступил к подготовке теракта.
По данным следствия, в период с 5 по 7 мая он получил от своего куратора сведения о местонахождении тайников с компонентами для сбора бомб, а 8—9 мая, следуя инструкции, самостоятельно собрал 2 взрывных устройства.
9 мая прошлого года он направился к месту планируемого теракта для закладки бомб, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Против Павловича было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК России.
Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы строгого режима, при этом первые три года он проведëт в тюрьме, затем остаток срока проведёт в колонии.
Ранее RT сообщал, что Верховный суд ЛНР заочно приговорил к 16 годам лишения свободы командира миномётной батареи старшего лейтенанта Нура Юнеса за обстрел жилых домов.