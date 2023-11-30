Жителя Запорожья осудили на 12 лет за подготовку терактов

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу жителя Запорожья Павла Павловича, которого обвиняли в подготовке терактов в Херсоне. 9 мая 2022 года он планировал совершить серию взрывов в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба суда.

Следствие установило, что Павлович был завербован сотрудником Главного управления разведки Украины. Собрав информацию о времени и месте проведения мероприятий, посвящëнных годовщине победы в Великой Отечественной войне в Херсоне, Павлович приступил к подготовке теракта.

По данным следствия, в период с 5 по 7 мая он получил от своего куратора сведения о местонахождении тайников с компонентами для сбора бомб, а 8—9 мая, следуя инструкции, самостоятельно собрал 2 взрывных устройства.

9 мая прошлого года он направился к месту планируемого теракта для закладки бомб, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Против Павловича было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК России.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы строгого режима, при этом первые три года он проведëт в тюрьме, затем остаток срока проведёт в колонии.

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