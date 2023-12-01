На Украине петиция о мобилизации депутатов собрала 23 тысячи подписей
- РИА Новости
Такое количество подписей предложение получило за пять дней до конца сбора.
«Мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан», — говорится в документе.
Как утверждается, петицию подал депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Председатель Совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко ранее призвал использовать реестр избирателей для проведения мобилизации.