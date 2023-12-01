На Украине петиция о мобилизации депутатов собрала 23 тысячи подписей

На Украине петиция с предложением мобилизовать депутатов и чиновников собрала уже 23 тыс. подписей при необходимых 25 тыс., сообщает «СТРАНА.ua».

Такое количество подписей предложение получило за пять дней до конца сбора.

«Мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан», — говорится в документе.

Как утверждается, петицию подал депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Председатель Совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко ранее призвал использовать реестр избирателей для проведения мобилизации.