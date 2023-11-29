На Украине призвали использовать реестр избирателей для проведения мобилизации

На Украине нужно использовать реестр избирателей для проведения мобилизации, считает председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко.

«Кто-то начнёт кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах — где и кому дискомфортно — можно будет говорить потом», — цитирует его Klymenko Time.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко ранее признал нехватку военнослужащих в украинской армии. По его оценкам, «дефицит огромнейший».

Так, глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил о провале выполнения плана по мобилизации в ВСУ — за последние три месяца его удалось выполнить лишь на 8%.