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На Украине призвали использовать реестр избирателей для проведения мобилизации

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На Украине нужно использовать реестр избирателей для проведения мобилизации, считает председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко.

«Кто-то начнёт кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах — где и кому дискомфортно — можно будет говорить потом», — цитирует его Klymenko Time.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко ранее признал нехватку военнослужащих в украинской армии. По его оценкам, «дефицит огромнейший».

Так, глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил о провале выполнения плана по мобилизации в ВСУ — за последние три месяца его удалось выполнить лишь на 8%.

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