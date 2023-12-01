Шойгу: в зоне СВО оборудуется семь современных полигонов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в зоне специальной военной операции оборудуется семь современных полигонов.

Соответствующее заявление он сделал во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России.

«В зоне специальной военной операции оборудуется семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объёме», — сказал Шойгу.

Министр также добавил, что с личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.