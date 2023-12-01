Шойгу: в зоне СВО оборудуется семь современных полигонов
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Соответствующее заявление он сделал во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России.
«В зоне специальной военной операции оборудуется семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объёме», — сказал Шойгу.
Министр также добавил, что с личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.
Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.