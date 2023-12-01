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Шойгу: в зоне СВО оборудуется семь современных полигонов

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в зоне специальной военной операции оборудуется семь современных полигонов.
Шойгу: в зоне СВО оборудуется семь современных полигонов
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Соответствующее заявление он сделал во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России.

«В зоне специальной военной операции оборудуется семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объёме», — сказал Шойгу.

Министр также добавил, что с личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.

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