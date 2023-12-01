В Минобороны России рассказали о звонках пленных ВСУ родственникам
- РИА Новости
По словам одного из сотрудников военной полиции, у восьми из десяти украинских пленных близкие ничего не знали об их судьбе до телефонного разговора.
«Я считаю, это важно и для вас, и для нас. Прежде всего нас обязывают не воинские звания, форма и погоны, а звание человека», — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что российский и украинский омбудсмены на условиях взаимности одновременно посетили 119 военнопленных обеих стран.