В Минобороны России рассказали о звонках пленных ВСУ родственникам

Сотрудники военной полиции предоставили находящимся в Запорожской области украинским пленным возможность связаться со своими родственниками, рассказали в Министерстве обороны России.

По словам одного из сотрудников военной полиции, у восьми из десяти украинских пленных близкие ничего не знали об их судьбе до телефонного разговора.

«Я считаю, это важно и для вас, и для нас. Прежде всего нас обязывают не воинские звания, форма и погоны, а звание человека», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что российский и украинский омбудсмены на условиях взаимности одновременно посетили 119 военнопленных обеих стран.