Москалькова заявила о взаимном посещении с украинским коллегой 119 военнопленных
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По её словам, российская сторона провела беседу с каждым из украинских пленных, их условия содержания соответствуют международным нормам. Многие из военнопленных рассказали, что российские органы дали им позвонить своим семьям по телефону, также они передали письма и видеообращения для родственников.
Москалькова добавила, что российские солдаты, находящиеся в плену Украины, со слов украинского омбудсмена, также содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права и им оказывается медицинская помощь.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска берут в плен украинских военных каждый день.