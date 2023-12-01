ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа JROF HEF из Словакии

Украинские войска обстреляли Калининский район Донецка новым типом ракет JROF HEF из Словакии.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что противник вёл огонь из РСЗО калибра 122 мм со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Карловка.

«Применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведённых в Словакии и переданных странами, входящими в блок НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее Пентагон заявил, что запасы вооружений для Украины иссякают.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что без выделения новых денег США будет очень трудно поддерживать Украину.