Залужный рассказал главе комитета начштабов США Брауну о ситуации на фронте
Залужный сообщил американскому коллеге о боевых действиях и о наступлении ВС России на разных участках фронта.
Украинский военачальник сообщил Брауну о результатах исследований эффективности «применения определённых типов вооружений».
Генералы договорились «продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании», пишет «СТРАНА.ua».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее признался, что осторожно оценивает перспективы успеха Вооружённых сил Украины в конфликте с Россией.