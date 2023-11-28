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Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы успеха ВСУ в конфликте

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы успеха Вооружённых сил Украины в конфликте с Россией.
Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы успеха ВСУ в конфликте
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал перед началом заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, ожидаются ли какие-либо перспективы успеха ВСУ в ближайшее время.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

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