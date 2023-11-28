Столтенберг заявил, что осторожно оценивает перспективы успеха ВСУ в конфликте
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Об этом он сказал перед началом заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
«Я очень осторожен в предсказании развития ситуации на фронте, поскольку войны по природе своей непредсказуемы», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос, ожидаются ли какие-либо перспективы успеха ВСУ в ближайшее время.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.