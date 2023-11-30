RT в Telegram
Подпишись

Совет резервистов Украины заявил, что вузы помогают уклоняться от мобилизации

Короткая ссылка
Вузы и торговые центры помогают уклониться от мобилизации с применением различных схем, так на Украине начала процветать «легальная коррупция». Такое заявление сделал председатель совета резервистов сухопутных войск страны Иван Тимочко.
Совет резервистов Украины заявил, что вузы помогают уклоняться от мобилизации
  • РИА Новости

В эфире телеканала «Мы — Украина» он отметил, что украинские вузы начали злоупотреблять наборами на «бог знает какие факультеты» студентов, у которых имеется не одно образование.

Также Тимочко сообщил, что крупные торговые центры берут на работу по пять человек на должность грузчика на четверть ставки, передаёт РИА Новости.

«При этом у них нет смен грузчиков. Явно, что это своего рода злоупотребление», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области усилят поиск военнообязанных в развлекательных заведениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить