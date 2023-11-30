Совет резервистов Украины заявил, что вузы помогают уклоняться от мобилизации

Вузы и торговые центры помогают уклониться от мобилизации с применением различных схем, так на Украине начала процветать «легальная коррупция». Такое заявление сделал председатель совета резервистов сухопутных войск страны Иван Тимочко.

В эфире телеканала «Мы — Украина» он отметил, что украинские вузы начали злоупотреблять наборами на «бог знает какие факультеты» студентов, у которых имеется не одно образование.

Также Тимочко сообщил, что крупные торговые центры берут на работу по пять человек на должность грузчика на четверть ставки, передаёт РИА Новости.

«При этом у них нет смен грузчиков. Явно, что это своего рода злоупотребление», — сказал он.

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