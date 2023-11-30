Протестующие аграрии в Кишинёве потребовали от властей своевременной поддержки

Аграрии в Кишинёве возобновили протесты и потребовали от молдавских властей своевременно оказывать им поддержку.

Протестующие отметили, что вопросы финансирования фермеров поднимались неоднократно. При этом молдавское правительство в ответ на это заявляет об отсутствии у него денег из-за чрезвычайного положения.

«Наша цель — быстрее решить вопрос, а не стоять и ждать от них милости», — отметили аграрии.

Как заявил один из участников протестов, фермеры со всей Молдавии готовы поддержать протест.

Видео — Ruptly.

Ранее в правительстве Молдавии назвали невыполнимым требование протестующих фермеров наложить моратории на выплаты по их долгам.