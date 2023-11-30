Правительство Молдавии считает невыполнимыми требования протестующих фермеров

Правительство Молдавии считает невыполнимым требование протестующих фермеров наложить моратории на выплаты по их долгам.

С таким заявлением выступил вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля.

«Так называемый мораторий, на котором настаивают фермеры, не может быть введён ни в какой форме ввиду отсутствия в Молдавии соответствующей правовой нормы, даже у Комиссии по чрезвычайным ситуациям нет таких полномочий», — цитирует его ТАСС.

Он отверг и предложение фермеров перераспределить часть средств из государственного фонда развития сельского хозяйства, чтобы выплатить компенсации производителям кукурузы и подсолнечника.

30 ноября фермеры возобновили протесты в центре Кишинёва.