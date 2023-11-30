Правительство Молдавии считает невыполнимыми требования протестующих фермеров
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С таким заявлением выступил вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля.
«Так называемый мораторий, на котором настаивают фермеры, не может быть введён ни в какой форме ввиду отсутствия в Молдавии соответствующей правовой нормы, даже у Комиссии по чрезвычайным ситуациям нет таких полномочий», — цитирует его ТАСС.
Он отверг и предложение фермеров перераспределить часть средств из государственного фонда развития сельского хозяйства, чтобы выплатить компенсации производителям кукурузы и подсолнечника.
30 ноября фермеры возобновили протесты в центре Кишинёва.