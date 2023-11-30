Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина находится на грани капитуляции
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«Украина на грани капитуляции. Выборы на Украине в 2024 году отменены», — говорится в сообщении Макгрегора в его аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter).
По его мнению, Владимир Зеленский идёт по пути основоположника итальянского фашизма Бенито Муссолини.
Макгрегор также выразил мнение, что Зеленскому стоит скорее покинуть пост.
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что никаких выборов на Украине в 2024 году не будет — ни президентских, ни парламентских.