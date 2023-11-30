Бывший старший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится на грани капитуляции.

«Украина на грани капитуляции. Выборы на Украине в 2024 году отменены», — говорится в сообщении Макгрегора в его аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter).

По его мнению, Владимир Зеленский идёт по пути основоположника итальянского фашизма Бенито Муссолини.

Макгрегор также выразил мнение, что Зеленскому стоит скорее покинуть пост.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что никаких выборов на Украине в 2024 году не будет — ни президентских, ни парламентских.