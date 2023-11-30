Лунгу: суд в Молдавии отклонил жалобу на снятие с выборов партии «Шанс»

Апелляционная палата Кишинёва отклонила протест оппозиционной партии «Шанс» о снятии её с местных выборов.

«Беззаконие в Молдавии продолжается, судьи Апелляционной палаты (Кишинёва) отклонили наш протест. «Шанс» — это 10 тыс. человек, которых незаконно лишили шанса стать мэрами и избранными депутатами разного уровня по всей стране, лишили регионы шанса развивать города и сёла, работать на благо людей. Мы обязательно восстановим свои права и добьёмся справедливости», — заявил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу.

Заседание инстанции прошло на фоне пикета, на который вышли сторонники и представители политсилы.

Ранее лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил президента Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.