Bloomberg: Зеленский опасается социальных последствий из-за закона о призыве
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Об этом пишет Bloomberg.
В материале говорится, что план призыва большего числа мужчин в ВСУ лежит на столе у Зеленского с июня.
Депутат Рады Роман Костенко утверждает, что закон уже должен был вступить в силу, поскольку парламент его поддержал.
Отмечается, что речь идёт о законе о понижении возраста призыва в ВСУ мужчин без военного опыта в период боевых действий с 27 до 25 лет.
Как сказал руководитель исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко, офис Зеленского боится, что принятие данного закона может привести к эскалации напряжённости и может усилить настроения в обществе «мир любой ценой».
Ранее сообщалось, что украинский депутат, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая продолжает критиковать главкома ВСУ Валерия Залужного. По её словам, он перекладывает ответственность за неудачи на фронте на офис Зеленского.