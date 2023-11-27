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В Раде заявили, что Залужный перекладывает ответственность за неудачи на других

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Украинский депутат, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая продолжает критиковать главкома ВСУ Валерия Залужного. По её словам, он перекладывает ответственность за неудачи на фронте на офис Владимира Зеленского.
В Раде заявили, что Залужный перекладывает ответственность за неудачи на других
  • Gettyimages.ru

«Правило Главкома №1. В любой некомфортной ситуации перекладывай вину на ОП (офис президента. — RT)... Как во время совещаний с генералами, так и приглашай побольше гражданских отдельно и жалуйся, что это всё ОП, они будут исполнены радости быть «посвящёнными» и распространять нарративы», — приводит её слова «СТРАНА.ua».

По её предположению, Залужный «не контролирует собственные ВСУ».

Ранее Безуглая заявила, что Залужный должен уйти с должности в связи с отсутствием плана действий на будущий год.

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