Военный ВСУ приговорён к пожизненному заключению за убийства жителей Мариуполя
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Следствием и судом установлено, что Таран в составе подразделения в марте-апреле 2022 года находился в Мариуполе. Там он убил семерых мирных жителей. Одна женщина была ранена и выжила, притворившись мёртвой.
Некоторые из убийств Таран совершил по приказу командования.
Верховный суд ЛНР признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы.
Ранее RT сообщил о том, что четверо украинских военнослужащих были осуждены за убийство восьмерых мирных жителей Мариуполя.
При этом один был приговорён к пожизненному заключению, а трое к длительным срокам лишения свободы.