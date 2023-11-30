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Военный ВСУ приговорён к пожизненному заключению за убийства жителей Мариуполя

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Военнослужащий бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Иван Таран приговорён к пожизненному лишению свободы за неоднократные убийства мирных жителей Мариуполя.
Военный ВСУ приговорён к пожизненному заключению за убийства жителей Мариуполя
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что Таран в составе подразделения в марте-апреле 2022 года находился в Мариуполе. Там он убил семерых мирных жителей. Одна женщина была ранена и выжила, притворившись мёртвой.

Некоторые из убийств Таран совершил по приказу командования.

Верховный суд ЛНР признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Ранее RT сообщил о том, что четверо украинских военнослужащих были осуждены за убийство восьмерых мирных жителей Мариуполя.

При этом один был приговорён к пожизненному заключению, а трое к длительным срокам лишения свободы.

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