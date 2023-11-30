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Мэрия Алма-Аты: хостел, где погибли 13 человек, работал незаконно

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Хостел в Алма-Ате, где в результате пожара погибли 13 человек, работал без разрешительных документов.
Мэрия Алма-Аты: хостел, где погибли 13 человек, работал незаконно
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что объект должен был эксплуатироваться в качестве магазина, а под хостел был переоборудован полтора месяца назад.

«Управлением городского планирования и урбанистики города Алма-Аты исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших в ходе пожара россиянах, всего погибли 13 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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