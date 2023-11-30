Мэрия Алма-Аты: хостел, где погибли 13 человек, работал незаконно
- Gettyimages.ru
Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что объект должен был эксплуатироваться в качестве магазина, а под хостел был переоборудован полтора месяца назад.
«Управлением городского планирования и урбанистики города Алма-Аты исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух погибших в ходе пожара россиянах, всего погибли 13 человек.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.