По факту пожара в хостеле Алма-Аты возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
«По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. По данному факту пожара Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы зарегистрировано уголовное дело», — говорится в сообщении.
На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории департамента.
Ранее стало известно, что в переоборудованном под хостел помещении в Алма-Ате в результате пожара погибли 13 человек.