По факту пожара в хостеле Алма-Аты возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана возбудили уголовное дело в связи с пожаром в хостеле в Алма-Ате.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. По данному факту пожара Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы зарегистрировано уголовное дело», — говорится в сообщении.

На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории департамента.

Ранее стало известно, что в переоборудованном под хостел помещении в Алма-Ате в результате пожара погибли 13 человек.