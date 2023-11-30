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По факту пожара в хостеле Алма-Аты возбуждено уголовное дело

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Сотрудники правоохранительных органов Казахстана возбудили уголовное дело в связи с пожаром в хостеле в Алма-Ате.
По факту пожара в хостеле Алма-Аты возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. По данному факту пожара Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы зарегистрировано уголовное дело», — говорится в сообщении.

На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории департамента.

Ранее стало известно, что в переоборудованном под хостел помещении в Алма-Ате в результате пожара погибли 13 человек.

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