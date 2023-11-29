RT в Telegram
Подпишись

Военная хроника рассказала о положении ВСУ в районе Крынок

Короткая ссылка
Украинская армия вынуждена контролировать узкую полосу вдоль топкого берега реки в районе Крынок в Херсонской области, которая не имеет глубины и простреливается насквозь любыми огневыми средствами, сообщает Военная хроника.
Военная хроника рассказала о положении ВСУ в районе Крынок
  • AP

Как отмечается, ликвидировать «плацдарм» ВСУ здесь и сейчас нет смысла: на переброску и удержание точки в этом районе ВСУ тратят значительное количество сил и ресурсов.

Военная хроника пишет, что то, что заявляется украинской стороной как «продвижение», на деле является обычной попыткой переместить силы из одного разрушенного района в другой, чтобы у подразделений была хотя бы минимальная возможность закрепиться в уцелевших зданиях.

Линия боестолкновений при этом стабильна и никаких изменений пока не зафиксировано.

Подробнее — в разборе Военной хроники.

22 ноября стало известно, что ВСУ потеряли артиллерию, которая прикрывала плацдарм в Крынках, на левом берегу Днепра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить