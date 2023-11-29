Военная хроника рассказала о положении ВСУ в районе Крынок

Украинская армия вынуждена контролировать узкую полосу вдоль топкого берега реки в районе Крынок в Херсонской области, которая не имеет глубины и простреливается насквозь любыми огневыми средствами, сообщает Военная хроника.

Как отмечается, ликвидировать «плацдарм» ВСУ здесь и сейчас нет смысла: на переброску и удержание точки в этом районе ВСУ тратят значительное количество сил и ресурсов.

Военная хроника пишет, что то, что заявляется украинской стороной как «продвижение», на деле является обычной попыткой переместить силы из одного разрушенного района в другой, чтобы у подразделений была хотя бы минимальная возможность закрепиться в уцелевших зданиях.

Линия боестолкновений при этом стабильна и никаких изменений пока не зафиксировано.

Подробнее — в разборе Военной хроники.

22 ноября стало известно, что ВСУ потеряли артиллерию, которая прикрывала плацдарм в Крынках, на левом берегу Днепра.