Военная хроника рассказала о положении ВСУ в районе Крынок
- AP
Как отмечается, ликвидировать «плацдарм» ВСУ здесь и сейчас нет смысла: на переброску и удержание точки в этом районе ВСУ тратят значительное количество сил и ресурсов.
Военная хроника пишет, что то, что заявляется украинской стороной как «продвижение», на деле является обычной попыткой переместить силы из одного разрушенного района в другой, чтобы у подразделений была хотя бы минимальная возможность закрепиться в уцелевших зданиях.
Линия боестолкновений при этом стабильна и никаких изменений пока не зафиксировано.
Подробнее — в разборе Военной хроники.
22 ноября стало известно, что ВСУ потеряли артиллерию, которая прикрывала плацдарм в Крынках, на левом берегу Днепра.