Военная хроника: ВСУ потеряли артиллерию, которая прикрывала плацдарм в Крынках

ВСУ потеряли артиллерию, которая прикрывала плацдарм в Крынках, на левом берегу Днепра, сообщает Военная хроника.

Одной из причин массового поражения орудий могла стать специфика их задачи.

Артиллерия, вероятно, должна была оказывать поддержку украинскому десанту постоянно и не могла покинуть огневые позиции в течение длительного времени.

Подробнее о причинах уничтожения украинской техники — в разборе Военной хроники.

15 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российская армия устроила ВСУ «огненный ад» в районе села Крынки.