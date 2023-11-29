Российские военные применили в зоне СВО акустический комплекс «Языковед», который используется для вещания в зоне противника с призывами к солдатам сдаться в плен.

Об этом рассказал командир подразделения группировки войск «Днепр».

«Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля «Тигр». Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зелёной зонах противника», — цитирует его РИА Новости.

Военный отметил, что работа комплекса «приносит очевидные плоды», потому что есть «стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра».

Так, украинский военнопленный из 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк подтвердил, что решение сдаться принял после того, как услышал аудиообращение армии России.

Командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что большая часть бойцов Вооружённых сил Украины при малейшей возможности сдаётся в плен ВС России.