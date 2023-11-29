В Молдавии отказались проводить салютом умершего участника Сталинградской битвы

Агентство военной науки и памяти Молдавии, подчинённое Министерству обороны республики, отказало в проведении церемонии прощания с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Гладковым, который умер на 103-м году жизни.

Об этом сообщил глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, предлагалось провести церемонию на территории Колонного зала Дома Национальной армии (бывший Дом офицеров).

«В этом здании можно только прославлять румынскую армию и проводить пронатовские шабаши. А Министерство обороны отказало в выделении салютной команды, ссылаясь на положения ЧП», — написал Петрович в Telegram.

В итоге прощание с гвардии полковником Гладковым проведут 30 ноября по адресу Дачия 38, отметил он.

27 ноября стало известно, что в Молдавии ушёл из жизни гвардии полковник Павел Гладков, прошедший через Сталинградскую и Курскую битвы. Ему было 102 года.