В Молдавии на 103-м году умер участник Сталинградской и Курской битв Гладков

В Молдавии ушёл из жизни гвардии полковник Павел Гладков, кавалер трёх орденов Отечественной войны, прошедший через Сталинградскую и Курскую битвы. Ветерану было 102 года.

Об этом сообщил глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«На 103-м году жизни в строй Бессмертного полка встал командир батареи 80-го гвардейского зенитного артиллерийского Минского полка 1-го гвардейского танкового Донского корпуса, кавалер трёх орденов Отечественной войны, Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией», кавалер высшей награды Молдовы — ордена Республики, гвардии полковник Павел Васильевич Гладков», — написал он в Telegram, опубликовав фотографии Гладкова.

Гладков прошёл «от стен Сталинграда» через Курскую дугу, где едва не погиб, до самой Германии, рассказал Петрович.

Он отметил, что за это время батарея Гладкова уничтожила 37 вражеских самолётов и более 200 гитлеровцев.

Гладков после войны переехал жить в Кишинёв, где прожил долгую и честную, трудовую жизнь, сказал активист.

«Он был последним участником Сталинградской и Курской битв, проживавшим в нашей стране», — подчеркнул он.