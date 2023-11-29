Многие представители власти в Киеве тайком мечтают о «Минске-3», однако зря — подобных соглашений больше не будет, считает экс-помощник президента России Владислав Сурков.

По его словам, на Украине наступили «сумерки, канун мрака», а «чуда не будет».

«Многие на Банковой тайком мечтают о «Минске-3». Зря. И «Минска-3» не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмёт своё», — написал он в колонке для «Актуальных комментариев».

Как полагает Сурков, следующий год станет «годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства».

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре констатировал, что страны Запада, которые сорвали выполнение Минских соглашений, несут прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны.

Как подчеркнул накануне помощник президента Владимир Мединский, заключение мирного договора России с Украиной теперь возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции.