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В Казахстане вынесли приговор участнику боёв за Артёмовск

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В Казахстане вынесли приговор жителю Карагандинской области, воевавшему в Донбассе в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на Украине.
В Казахстане вынесли приговор участнику боёв за Артёмовск
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Казыбекбийского районного суда Караганды, мужчину приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

Отмечается, что «Ш. обвинялся по статье 170 части 3 УК, а именно в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства».

Ранее Одесский суд приговорил к пожизненному лишению свободы погибшего в ноябре 2022 года замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

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