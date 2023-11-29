В Казахстане вынесли приговор участнику боёв за Артёмовск
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Казыбекбийского районного суда Караганды, мужчину приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.
Отмечается, что «Ш. обвинялся по статье 170 части 3 УК, а именно в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства».
Ранее Одесский суд приговорил к пожизненному лишению свободы погибшего в ноябре 2022 года замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.