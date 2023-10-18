В Одессе суд вынес приговор погибшему в ноябре Стремоусову

Одесский суд приговорил к пожизненному лишению свободы погибшего в ноябре 2022 года замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

РИА Новости

Об этом пишет «СТРАНА.ua». «Суд признал его виновным и приговорил... к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны», — говорится в сообщении. В начале ноября Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.