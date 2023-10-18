В Одессе суд вынес приговор погибшему в ноябре Стремоусову
Одесский суд приговорил к пожизненному лишению свободы погибшего в ноябре 2022 года замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
- РИА Новости
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«Суд признал его виновным и приговорил... к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны», — говорится в сообщении.
В начале ноября Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.
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