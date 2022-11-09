«Настоящий патриот, человек чести и дела»: замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Информацию об этом подтвердил врио главы области Владимир Сальдо, пообещав оказать поддержку семье своего заместителя. Те, кто знал Стремоусова, называют его настоящим патриотом России, честным и смелым человеком. В Госдуме отметили, что Стремоусов был одним из тех, кто не побоялся выступить против Киева и поднять флаг воссоединения с Россией.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Эту информацию подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — сказал Сальдо в ходе видеообращения.

По данным источника РИА Новости, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП с грузовиком. Предположительно, виновником аварии стал водитель фуры. Он совершил опасный манёвр, а водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения, отмечает агентство.

По словам врио главы области, Стремоусов всегда был искренним человеком.

«Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит», — сказал Сальдо.

Он заявил о намерениях помочь семье Стремоусова, в которой воспитывают пять детей и ждут шестого.

Кирилл Стремоусов родился в 1976 году под Донецком. Окончил Западноукраинский национальный университет. Позднее занимался предпринимательством, а также работал начальником морской инспекции Азовского моря.

После госпереворота на Украине в 2014 году Стремоусов стал организатором серии митингов против евромайдана. В марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине, он стал соучредителем «Комитета спасения за мир и порядок».

РИА Новости

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В конце апреля 2022 года Стремоусов занял пост зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области. 28 сентября он получил российский паспорт.

Во время спецоперации на Украине Стремоусов регулярно публиковал у себя в Telegram-канале сообщения с актуальной информацией об обстановке в Херсонской области. В частности, утром 9 ноября Стремоусов разместил два развёрнутых сообщения о ситуации на линии соприкосновения в Херсонской области. По его словам, попытки украинских войск наступать на регион были успешно отражены, ВСУ понесли потери.

«Дело, которому он посвятил себя, должно жить»

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Стремоусов возглавил народное движение на пути к тому, чтобы Херсонская область стала субъектом Российской Федерации.

«Он оставил после себя добрую память и навсегда вошёл в историю России как настоящий патриот, человек чести и дела. Мы будем помнить его всегда», — написал Пушилин в Telegram.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов назвал гибель Стремоусова невосполнимой утратой. «Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком», — написал глава региона в Telegram.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также отметил патриотизм Стремоусова.

«Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем», — написал он в Telegram.

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Стремоусов оставался в строю до последней минуты.

«Враги его боялись, а друзья ценили за ум, смелость и решительность. Вечная память и благодарность за всё, что ты успел сделать для Родины», — написал Балицкий в Telegram.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал Стремоусова настоящим другом и соратником. «Тяжело и пусто на душе», — написал он в Telegram.

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал расследовать обстоятельства гибели Стремоусова самым тщательным образом.

Он назвал замглавы администрации Херсонской области одним из тех, кто «не побоялся мужественно выступить против киевской хунты и поднять флаг воссоединения с Россией».

«Обстоятельства гибели Кирилла должны быть расследованы самым тщательным образом. Но что еще важнее — дело, которому он посвятил себя, должно жить. «Все будет хорошо, мы победим!», — говорил Стремоусов в одном из последних интервью. Так должно быть и обязательно будет!» — написал Слуцкий в Telegram.