Губернатор Севастополя прокомментировал гибель Стремоусова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова... Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром», — написал он в своём Telegram.

По его словам, гибель Стремоусова «невосполнимая утрата». Вместе с этим он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель Стремоусова.