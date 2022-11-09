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Губернатор Севастополя прокомментировал гибель Стремоусова

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Губернатор Севастополя прокомментировал гибель Стремоусова
  • РИА Новости

«Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова... Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром», — написал он в своём Telegram.

По его словам, гибель Стремоусова «невосполнимая утрата». Вместе с этим он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель Стремоусова.

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