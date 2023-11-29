Рогов заявил о якобы потере у ВСУ спутниковой связи над ЛНР и ДНР

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные якобы потеряли спутниковую связь над ЛНР и ДНР, а также над Харьковской областью за неуплату интернета.

«Боевики ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью. Starlink Илона Маска отключил интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией», — написал он в своём Telegram. Вместе с этим он добавил, что по Днепру и далее интернет поддерживается, но скорость существенно снижена, а в Николаевской и Херсонской областях часто пропадает. Ранее российские военные уничтожили украинскую тарелку спутниковой связи Starlink в посёлке Малиновка в Запорожской области. RT публикует видео ударов.