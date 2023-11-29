Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил отношение США к Киеву с играющими с насекомыми энтомологами.

Об этом он написал в своём Telegram.

«До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава — посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга.

Наконец дошла очередь и до жовто-блакитных тварей», — отметил он.

По его словам, американские хозяева Украины уже разместили их «в стеклянном сосуде, постепенно лишая корма», и наблюдают за тем, как они «жалят и пожирают себе подобных».

«А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счёт крови и тел своих соплеменников... Он всё равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог», — добавил Медведев, отметив, что после останки тел данных насекомых смоют в унитаз.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров допустил новый «майдан» на Украине в случае, если США решат сместить Зеленского таким образом.