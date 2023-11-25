Экс-премьер Украины Николай Азаров допустил новый майдан на Украине в случае, если США решат сместить Владимира Зеленского таким образом.

По его словам, протесты на Украине в 2004 и 2013 годах организовали американцы. Азаров усомнился, что без влияния США на Украине начнутся беспорядки.

«Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или ещё кого-то путём майдана, они его проведут. Если они его заменят другим способом, через выборы, отставку, они не будут организовывать», — сказал он в интервью РИА Новости.

Азаров заявил, что пока не видит признаков подготовки к майдану, а высказывания Зеленского на эту тему направлены на то, чтобы поднять собственный рейтинг.

Ранее Зеленский выразил свои опасения по поводу того, что на Украине может готовиться новый «майдан» с целью смещения действующей власти.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Украина после «евромайдана» превратилась «в нищую, вымирающую территорию».