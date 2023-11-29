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Министр Бланар: Словакия выступает за начало переговоров по Украине

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Словакия считает лучшим решением начать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал глава МИД страны Юрай Бланар.

В интервью словацкому изданию hlavnespravy.sk он отметил, что для Словакии, России, Украины и остальных вовлечённых стран лучшим решением станет перемирие, переговоры о мире и поиск решения урегулирования конфликта.

«Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры», — цитирует министра РИА Новости.

Бланар добавил, что у ситуации нет военного решения, а в мире возникла усталость от конфликта на Украине.

Ранее власти Словакии отклонили инициативу о выделении нового пакета военной помощи ВСУ в размере €40,3 млн.

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