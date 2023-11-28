Удар нанесён по украинскому аэродрому Староконстантинов (Хмельницкая область), пишет Военная хроника.

Судя по сообщениям украинских мониторинговых каналов, до военного аэродрома, где базировалась 7-я бригада тактической авиации ВСУ, добрались барражирующие боеприпасы «Герань-2», отмечает Военная хроника.

В округе слышны взрывы.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что взрывы происходят в Хмельницкой области на Украине.

В августе немецкий таблоид Bild писал, что украинские военные вынуждены каждые сутки перегонять с одного аэродрома на другой советские бомбардировщики Су-24, оборудованные для использования ракет Storm Shadow и SCALP.