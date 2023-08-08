Украинские военные вынуждены каждые сутки перегонять с одного аэродрома на другой советские бомбардировщики Су-24, оборудованные для использования ракет Storm Shadow и SCALP, пишет немецкий таблоид Bild.

«У высокотехнологичного оружия есть слабое место: его приходится запускать самолётами с воздуха», — говорится в статье.

По информации газеты, у ВСУ есть 12 самолётов Су-24. Для их постоянного перемещения в стране используются авиабазы ​​советских времён, а некоторые шоссе были переоборудованы во взлётно-посадочные полосы.

5 августа Военная хроника писала, что на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, по которому был нанесён удар, базируются самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации (7-я БрТА).

Как утверждалось, эта бригада является единственным авиационным соединением на Украине, вооружённым крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP.