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Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдавии Калинина

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Молдавский президент Майя Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдавии Александра Калинина. Ранее он был обвинён в поддержке России и «попытках дестабилизации» ситуации в стране, а также подпал под санкции ЕС и Канады.
Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдавии Калинина
  • Gettyimages.ru

«Лишить гражданства Республики Молдова господина Александра Калинина, родившегося в 1977 году в Республике Молдова», — говорится в указе Санду.

Политик подтвердил ТАСС, что речь идёт о нём.

«Да, гражданства был лишён я», — сказал Калинин.

Партия регионов Молдавии была основана в 2011 году бывшим главой Гагаузской автономии Молдавии Михаилом Формузалом.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу ранее обвинил президента в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.

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