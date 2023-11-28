Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдавии Калинина

Молдавский президент Майя Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдавии Александра Калинина. Ранее он был обвинён в поддержке России и «попытках дестабилизации» ситуации в стране, а также подпал под санкции ЕС и Канады.

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«Лишить гражданства Республики Молдова господина Александра Калинина, родившегося в 1977 году в Республике Молдова», — говорится в указе Санду. Политик подтвердил ТАСС, что речь идёт о нём. «Да, гражданства был лишён я», — сказал Калинин. Партия регионов Молдавии была основана в 2011 году бывшим главой Гагаузской автономии Молдавии Михаилом Формузалом. Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу ранее обвинил президента в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.