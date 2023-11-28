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Мединский: Киев мог спасти жизни сотен тысяч солдат ВСУ, подписав мирный договор

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Киев мог бы спасти жизни сотен тысяч своих солдат, подписав мирный договор с Москвой в апреле 2022 года, однако Владимир Зеленский выбрал войну. Об этом заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский.
Мединский: Киев мог спасти жизни сотен тысяч солдат ВСУ, подписав мирный договор
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«Я глубоко убеждён, что, подпиши Киев мирный договор на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизнь сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну», — сказал он, слова Мединского приводит РИА Новости.

Помощник президента подчеркнул, что сейчас заключение мирного договора России с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее признал, что украинский конфликт мог завершиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет по примеру Финляндии.

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