Киев мог бы спасти жизни сотен тысяч своих солдат, подписав мирный договор с Москвой в апреле 2022 года, однако Владимир Зеленский выбрал войну. Об этом заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский.

«Я глубоко убеждён, что, подпиши Киев мирный договор на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизнь сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну», — сказал он, слова Мединского приводит РИА Новости.

Помощник президента подчеркнул, что сейчас заключение мирного договора России с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее признал, что украинский конфликт мог завершиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет по примеру Финляндии.