Мединский: на переговорах с Киевом Москва требовала не только нейтралитета
Мединский: у России никогда не было цели завоёвывать Украину
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
Он подчеркнул, что Россия исходила из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса.
«Цели завоёвывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — цитирует его РИА Новости.
Мединский также заявил, что заключение мира с Украиной возможно при полном выполнении задач спецоперации.
Он подчеркнул, что Киев мог бы спасти жизни сотен тысяч своих солдат, подписав мирный договор с Москвой в апреле 2022 года, однако Владимир Зеленский «выбрал войну».