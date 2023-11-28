Мединский: на переговорах с Киевом Москва требовала не только нейтралитета

На переговорах с Киевом в 2022 году Москва требовала не только нейтралитета, но и признания суверенитета России над Крымом, а также признания независимости республик Донбасса, заявил помощник российского президента Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что Россия исходила из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса.

«Цели завоёвывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — цитирует его РИА Новости.

Мединский также заявил, что заключение мира с Украиной возможно при полном выполнении задач спецоперации.

Он подчеркнул, что Киев мог бы спасти жизни сотен тысяч своих солдат, подписав мирный договор с Москвой в апреле 2022 года, однако Владимир Зеленский «выбрал войну».