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Мединский: на переговорах с Киевом Москва требовала не только нейтралитета

Мединский: у России никогда не было цели завоёвывать Украину

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На переговорах с Киевом в 2022 году Москва требовала не только нейтралитета, но и признания суверенитета России над Крымом, а также признания независимости республик Донбасса, заявил помощник российского президента Владимир Мединский.
Мединский: на переговорах с Киевом Москва требовала не только нейтралитета
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Он подчеркнул, что Россия исходила из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса.

«Цели завоёвывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — цитирует его РИА Новости.

Мединский также заявил, что заключение мира с Украиной возможно при полном выполнении задач спецоперации.

Он подчеркнул, что Киев мог бы спасти жизни сотен тысяч своих солдат, подписав мирный договор с Москвой в апреле 2022 года, однако Владимир Зеленский «выбрал войну».

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