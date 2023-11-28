Сотрудники ФБР проводят курсы для СК Армении

Федеральное бюро расследований США проводит курсы повышения квалификации работников Следственного комитета Армении по борьбе с финансовыми преступлениями, говорится в заявлении пресс-службы армянского СК.

Сообщается, что зампредседателя СК Арсен Айвазян и директор офиса по борьбе с наркотиками и правовому сотрудничеству посольства США Алексис Хафтван провели обсуждение вопросов, связанных с образовательной программой.

Айвазян подчеркнул, что взаимодействие СК Армении и американского посольства эффективно продолжается, в его рамках проводилась работа для усиления потенциала сотрудников ведомства и совершенствования профессиональных навыков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки продвижения интересов Запада в Закавказье.