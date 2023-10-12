Узнать больше

Лавров заявил о попытках продвижения интересов Запада в Закавказье через Армению

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки продвижения интересов Запада в Закавказье с помощью созданных в Армении неправительственных организаций.
Лавров заявил о попытках продвижения интересов Запада в Закавказье через Армению
  • globallookpress.com

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

По его словам, нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно.

Он отметил, что России известно о большом количестве неправительственных организаций, которые были созданы в Армении не с целью продвижения дружественных отношений, а как раз наоборот.

«Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов», — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить