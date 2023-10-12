Лавров заявил о попытках продвижения интересов Запада в Закавказье через Армению

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует попытки продвижения интересов Запада в Закавказье с помощью созданных в Армении неправительственных организаций.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

По его словам, нагнетание антироссийских настроений в решающей степени делается искусственно.

Он отметил, что России известно о большом количестве неправительственных организаций, которые были созданы в Армении не с целью продвижения дружественных отношений, а как раз наоборот.

«Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов», — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.