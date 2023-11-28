СК Белоруссии сообщил об обысках по делу оппозиционного координационного совета

В Белоруссии проходят обыски по делу оппозиционного координационного совета. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.

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Отмечается, что обыски направлены на сбор доказательств преступной деятельности. «Устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории нашей страны с целью последующего наложения ареста», — говорится в заявлении. В апреле суд в Белоруссии заочно приговорил оппозиционера Валерия Цепкало к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.