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СК Белоруссии сообщил об обысках по делу оппозиционного координационного совета

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В Белоруссии проходят обыски по делу оппозиционного координационного совета. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.
СК Белоруссии сообщил об обысках по делу оппозиционного координационного совета
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Отмечается, что обыски направлены на сбор доказательств преступной деятельности.

«Устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории нашей страны с целью последующего наложения ареста», — говорится в заявлении.

В апреле суд в Белоруссии заочно приговорил оппозиционера Валерия Цепкало к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

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