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На Украине намерены вернуть «исторические» названия городам в российском Крыму

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Власти Украины планируют вернуть «исторические» названия городам в российском Крыму.
На Украине намерены вернуть «исторические» названия городам в российском Крыму
  • РИА Новости

«Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке», — говорится в заявлении украинского министерства реинтеграции.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал, что регионы, которые находятся под контролем России, уже не принадлежат Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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