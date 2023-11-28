На Украине намерены вернуть «исторические» названия городам в российском Крыму

Власти Украины планируют вернуть «исторические» названия городам в российском Крыму.

«Географическим названиям в… Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке», — говорится в заявлении украинского министерства реинтеграции.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал, что регионы, которые находятся под контролем России, уже не принадлежат Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.